Giá ngoại tệ ngày 29.3: USD và euro tăng mạnh sau 1 tuần biến động

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần đứng ở mức 23.235 đồng/USD, giảm 17 đồng so với cuối tuần trước đó. Ngược lại, tại các ngân hàng thương mại, giá USD dù sụt giảm so với đầu tuần nhưng vẫn ở mức cao. Vietcombank giao dịch USD ở mức 23.510 - 23.700 đồng/USD. Eximbank giao dịch mức 23.530 – 23.770 đồng/USD... So với giá cuối tuần trước đó, giá USD tại các ngân hàng trên tăng thêm khoảng 160 - 350 đồng/USD.