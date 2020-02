Giá ngoại tệ ngày 8.2: USD tự do tăng

Giá mua đồng bạc xanh trên thị trường tự do ở mức 23.250 đồng/ USD , bán ra 23.280 đồng/USD.

Ngày 8.2, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ tỷ giá trung tâm ở mức 2.3201 đồng, đây là ngày thứ 2 liên tiếp tỷ giá trung tâm không thay đổi. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua USD với giá 23.175 đồng, bán ra 23.847 đồng.

Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD so với chiều 7.2, giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.140 đồng, bán ra 23.310 đồng. Eximbank mua vào với giá 23.160 đồng, bán ra 23.280 đồng/USD. Giá một số ngoại tệ khác tại nhà băng này giảm như bảng Anh 80 đồng, mua vào còn 26.690 đồng, bán ra 30.113 đồng; france Thuỵ Sĩ giảm 50 đồng, mua vào còn 23.557 đồng, bán ra 23.893 đồng; đô la Úc giảm 40 đồng, mua vào còn 15.367 đồng, bán ra 15.586 đồng; euro giảm 46 đồng, mua vào còn 25.203 đồng, bán ra 25.563 đồng…

Lý do khiến các ngoại tệ khác giảm là do USD trên thị trường thế giới tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,22 điểm, lên 98,68 điểm. Những thông tin kinh tế khả quan của Mỹ đã giúp USD tăng giá những ngày qua như Bộ Lao động Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp tăng lên 225.000, cao hơn mức dự báo chỉ ở 160.000.