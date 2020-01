Giá thịt heo 'hạ nhiệt' đón tết?

Ngay ngày làm việc đầu tiên của năm mới (2.1.2020), thị trường thịt heo cho thấy có dấu hiệu “hạ nhiệt” dù trước đó một ngày, Sở Công thương TP.HCM đã phê duyệt tăng giá thịt heo theo chương trình bình ổn với mức tăng cao nhất 22.000 đồng/kg.

Giảm đến 20.000 đồng/kg so với đỉnh giá

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), giá heo mảnh (nguyên nửa con heo, không có đầu - PV) bán ra giá 95.000 - 100.000 đồng/kg. So với lúc giá cao nhất lên 115.000 - 120.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng. Nạc heo dẻo loại 1 dùng để làm chả cũng có giá 138.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 131.000 - 133.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng so với thời điểm “sốt” giá thịt heo. Tại các chợ bán lẻ, giá thịt heo hôm qua (2.1) cũng giảm khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với thời điểm giá cao nhất. Sườn heo bán tại chợ Tân Phước (Q.Tân Bình, TP.HCM) giá 160.000 - 170.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg, nạc heo 130.000 đồng/kg… Chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM), giá thịt bán cao hơn so với các chợ bán lẻ ven trung tâm. Trong đó, thịt ba rọi giá 170.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, giò heo 145.000 đồng/kg…

Nhìn chung, giá thịt heo tại các chợ có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt. Theo bà Lan - bán thịt heo tại chợ Tân Phước, giá thịt có dấu hiệu chững lại từ dịp Giáng sinh, nhưng hai ngày đầu năm mới giảm giá mạnh do giá thịt đầu vào thấp hơn trước nhiều. Bà Lan cho biết: “Trước đây heo mảnh đẹp mua sỉ 120.000 đồng/kg, sáng nay (2.1) chỉ còn 100.000 đồng/kg. Tùy loại thịt, giá thay đổi, giảm trung bình từ 5.000 - 20.000 đồng/kg bán ra”.

Thông tin từ các vùng miền, giá heo hơi trong ngày hôm qua (2.1) cũng hạ nhiệt, có nơi giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. So với thời điểm giá cao nhất khu vực miền Nam là 95.000 đồng/kg, heo hơi tại khu vực này giảm cao nhất 18.000 đồng/kg tại Sóc Trăng, Bạc Liêu. Vùng thủ phủ nuôi heo là miền Đông Nam bộ cũng giảm khoảng 5 giá.

Giảm nhanh, nhiều mặt hàng thịt heo bán ngoài chợ đang thấp hơn giá trong siêu thị rất nhiều. Chẳng hạn, bảng giá thịt heo của CP với mặt hàng ba rọi và nạc thăn 165.000 đồng/kg (tại chợ nhỏ 150.000 đồng/kg), sườn non 230.000 đồng/kg (cao hơn giá sườn non tại chợ Bến Thành 30.000 đồng/kg). Tương tự, theo bảng giá bán lẻ thịt heo các loại của Công ty Vissan, thịt ba rọi giá 184.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg, nạc thăn 170.000 đồng/kg... Thịt mát Deli của Masan cũng có giá khá cạnh tranh: nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai và nạc đùi chỉ 145.000 đồng/kg, cốt lết 120.000 đồng/kg, ba rọi 200.000 đồng/kg. Riêng sườn non của Deli giá cao hơn 250.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức này cũng không cao bằng giá sườn non tại siêu thị Aeon Tân Phú đang được bán 290.000 đồng/kg.

“Giá thịt giờ khó đoán lắm”

Đáng lưu ý, song song thông tin giá thịt thị trường giảm, ngay ngày đầu năm mới (1.1.2020), Sở Tài chính TP.HCM điều chỉnh giá thịt heo trong chương trình bình ổn lần thứ 3 trong hơn 2 tháng qua. Theo đó, giá thịt heo từ ngày 1.1 sẽ được tăng thêm 12.000 - 22.000 đồng/kg so với kỳ điều chỉnh trước. Đây cũng là lần tăng giá thứ 3 đối với mặt hàng thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường TP.HCM kể từ khi dịch tả heo châu Phi diễn ra. Tổng mức tăng trong 3 lần (cuối tháng 10.2019, giữa tháng 11.2019 và đầu năm 2020), giá thịt heo trong chương trình bình ổn đã tăng từ 26.000 - 73.000 đồng/kg tùy loại. Điều này cũng được mổ xẻ, bình luận khá nhiều trên Diễn đàn chăn nuôi heo Đồng Nai.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, lắc đầu khi được hỏi về tình hình giá heo hơi giảm sâu và giá thịt bán lẻ trên thị trường đang có dấu hiệu hạ nhiệt. “Giá heo giờ khó đoán lắm, không biết điều gì sẽ xảy ra. Giấc này là chúng tôi im lặng thôi, không dám dự báo đây là đà giảm mang tính bền vững hay chỉ nhất thời”. Có hai lý do theo ông Công có thể tạm lý giải cho tình hình thị trường thịt heo đang hạ nhiệt. Đó là có dấu hiệu heo sống nhập lậu từ Thái về ngày càng nhiều.

“Thông tin về heo Thái, tôi nghĩ Chính phủ cần cẩn trọng và rà soát kỹ. Đây là vấn đề quan trọng cho an toàn của ngành chăn nuôi”, ông Công nói. Lý do thứ hai có thể từ chính người chăn nuôi, thương lái và các địa phương đang hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ để kiềm chế giá thịt. Nhưng lý do thứ hai không quá chắc chắn, bởi người chăn nuôi Việt Nam nói chung hay có tâm lý theo số đông. Thấy giá giảm, ồ ạt bán ra khiến thị trường tăng cung, giá giảm. Đồng quan điểm, TS Võ Văn Sự - Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cảnh báo: “Buông lỏng để heo Thái tràn vào Việt Nam trong giai đoạn này có thể giúp hạ nhiệt thị trường, nhưng về lâu dài, đó là nguy cơ rước thêm heo bệnh lây lan qua heo nhà mà hậu quả vô cùng lớn”.