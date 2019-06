Giá tiêu khởi sắc

Theo các doanh nghiệp, giá tiêu nguyên liệu ở các tỉnh Tây nguyên và Đông Nam bộ hiện khoảng 44.500 - 45.000 đồng/kg, tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với đầu tháng này. Sự tăng giá này do gần đây thị trường thế giới khởi sắc, đặc biệt tại thị trường Ấn Độ do nguồn cung của nước này giảm.