Giá trị nổi bật của HAPPY ONE Central - dự án “cứu cánh” BĐS Thủ Dầu Một

Nhà đầu tư “đau đầu” trước yêu cầu của giới chuyên gia

Căn hộ cao cấp không phải là dòng sản phẩm mới lạ trên thị trường bất động sản tại các thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Tuy nhiên, khi đầu tư vào thị trường tỉnh như Bình Dương, đặc biệt là Thủ Dầu Một nhà đầu tư phải thật sự cẩn trọng bởi nhóm khách hàng tại đây luôn có những yêu cầu đặc thù đối với không gian sống của mình.

Dự án căn hộ cao cấp HAPPY ONE - Central được Vạn Xuân Group đầu tư phát triển

“Nhóm khách hàng ở Thủ Dầu Một chủ yếu là chuyên gia nước ngoài với cá tính khác biệt, độc lập, vì vậy họ mong muốn một không gian sống phải bám sát tiêu chuẩn của mình. Để chiều lòng các “thượng đế”, chủ đầu tư phải là người nhạy bén trong xu hướng, đồng thời có tư duy hiện đại, sáng tạo”. - Một chuyên gia nhận định.

Là một trong những đơn vị tiên phong đầu tư vào dòng sản phẩm căn hộ hạng sang tại Thủ Dầu Một, đại diện Vạn Xuân Group cho biết khó khăn lớn nhất khi tiếp cận thị trường ở đây chính là nghiên cứu đối tượng khách hàng để thiết kế dự án sao cho phù hợp.

“Trước đây, Vạn Xuân Group đã có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tương tự và được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao là HAPPY ONE - Phú Hòa và HAPPY ONE - Premier, tuy nhiên với dự án lần này, chúng tôi luôn muốn dành hết tâm huyết để mang đến một HAPPY ONE mới lạ hơn, cao cấp hơn và đạt được tính biểu tượng nhiều hơn nhằm chinh phục khách hàng ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một”. - Đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ.

Hồ bơi vô cực tại tầng 3 của Happy One - Central

Những giá trị “vàng” của HAPPY ONE - Central khiến giới đầu tư “trầm trồ”

Với 40 tầng cao, HAPPY ONE - Central đang là dự án mang tính biểu tượng tại Thủ Dầu Một nhờ kiến trúc độc đáo với tòa tháp đôi cùng 3 tầng hầm, cung ứng cho thị thường 1.291 căn hộ và 13 shopshouse. Với tầm nhìn từ trên cao, cư dân của HAPPY ONE - Central có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Bình Dương đang ngày càng phát triển. Vì vậy, dự án này còn là nguồn cảm hứng bất tận, truyền động lực mỗi ngày cho cư dân ở đây.

Nhằm mang đến một cuộc sống tiện nghi, hiện đại trên cao, Vạn Xuân Group đã khéo léo bố trí một tổ hợp hệ sinh thái cao cấp mang chuẩn resort trải dài từ tầng 1 đến tầng 40. Hệ sinh thái 68 tiện ích nội khu đỉnh cao như vườn treo nghệ thuật, cầu không trung, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, khu vực yoga, quảng trường ánh sáng, đài phun nước nghệ thuật, hồ bơi vô cực,… tất cả sẽ khiến cho cư dân của HAPPY ONE - Central được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, thư thái mỗi ngày, rũ bỏ hết mọi ưu phiền của cuộc sống.

Là dự án căn hộ cao cấp chuẩn thông minh nên HAPPY ONE - Central hướng tới phong cách thiết kế hiện đại, đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng. Đồng thời, các thiết bị trong nhà đều được tích hợp công nghệ 4.0 dễ dàng điều khiển, sử dụng một cách nhanh chóng, tối ưu. Bên cạnh đó là nội thất chuẩn châu Âu, mang đến một không gian sống đích thực của bậc đế vương.

Đài phun nước nghệ thuật tầng 3 của dự án

Có thể thấy, giá trị sống mà Vạn Xuân Group muốn mang đến cho cư dân của mình là sự hiện đại, tiện nghi nhưng hòa hợp với thiên nhiên; HAPPY ONE - Central cũng không ngoại lệ với không gian sống chuẩn xanh Singapore được chau chuốt tỉ mỉ trên từng mét vuông sàn xây dựng. Tại đây, diện tích cây xanh lên đến 1,03ha, trong khi đó mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%.

Dù có tổng diện tích lên đến 10.600m² nhưng HAPPY ONE - Central lại tọa lạc tại phường Phú Hòa, chỉ cách đại lộ Bình Dương hơn 300m. Đây được đánh giá là vị trí vàng trung tâm, đắc địa bậc nhất Thủ Dầu Một. Trong vòng bán kính 5km, cư dân của HAPPY ONE - Central có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích sẵn có của khu vực như như bệnh viện, sân vận động, siêu thị, bến xe, trường học các cấp, trung tâm thương mại,… hay di chuyển đến các khu công nghiệp lớn của Bình Dương để làm việc.

Dù được tích hợp tiện ích đỉnh cao, địa thế hấp dẫn nhưng một căn hộ tại đây chỉ có giá từ 1,7 tỉ đồng. Chính vì vậy các chuyên gia địa ốc đánh giá đây là cơ hội vàng của giới đầu tư với giá trị sinh lời cực lớn, chưa kể lợi nhuận thu về sẽ còn tăng lũy kế theo từng năm.

Ngày 27.12.2020 sắp tới, để giúp khách hàng trải nghiệm chân thật hơn nữa về vẻ đẹp tuyệt vời của ngôi nhà tương lai, Vạn Xuân Group sẽ tổ chức khai trương nhà mẫu tại số 26 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một…