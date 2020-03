Giá USD ‘bùng’ tăng mạnh

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ sáng ngày 19.3 khá sôi động. Eximbank đã liên tục điều chỉnh giá 24 lần trong vòng chưa đầy 3 giờ, giá USD tăng 70 đồng so với đầu ngày, mua vào lên 23.280 đồng, bán ra 23.430 đồng. Vietcombank tăng giá đồng bạc xanh thêm 65 đồng, mua vào lên 23.265 đồng, bán ra 23.435 đồng… Các ngân hàng đã tăng giá USD 140 - 150 đồng trong 3 ngày qua, tương đương 0,6%. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng sáng 19.3 tăng 70 - 80 đồng so với ngày 1 8.3 , lên 23.370 – 23.380 đồng. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng 30 đồng, mua vào lên 23.595 đồng, bán ra 23.655 đồng/USD.