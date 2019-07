Giá USD còn giảm đến khi nào?

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do ngày 16.7 giảm thêm 5 đồng so với ngày 15.7, giá bán còn 23.195 đồng/USD, giá mua còn 23.185 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá mua USD ở mức 23.140 - 23.160 đồng, bán ra 23.250 - 23.260 đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng, còn 23.062 đồng/USD. So với đầu năm, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 210 đồng/USD, tương đương 0,92%; riêng ngân hàng thương mại giảm giá mua USD 15 đồng, tăng giá bán USD 15 đồng; giá USD tự do giảm 70 đồng, tương đương 0,3%. So với mức giá cao nhất mà USD đạt được trên thị trường hồi tháng 5, ở mức 23.460 đồng/USD, giá USD hiện nay giảm tương ứng khoảng 210 đồng, khoảng 0,92%.