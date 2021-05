Giá USD hôm nay 10.5.2021: Thị trường tự do tăng trở lại

Sáng 10.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.162 đồng, giảm 17 đồng so với cuối tuần qua. Ngân hàng Vietcombank giảm giá USD xuống 10 đồng, mua vào 22.940 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD… Ngược lại, giá USD tự do tăng trở lại. Giá mua vào lẫn bán ra đều cộng thêm 30 đồng so với cuối tuần qua, lên 23.430 đồng/USD và bán ra 23.490 đồng/USD.