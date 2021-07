Giá USD hôm nay 13.7.2021: Ngân hàng tăng giá mua lẫn bán

Sáng 12.7, tỷ giá trung do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng trở lại lên 23.201 đồng/USD, cộng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng cũng tăng như Vietcombank cộng thêm 20 đồng so với ngày đầu tuần, đưa giá mua vào lên 22.890 đồng/USD và bán ra là 23.120 đồng/USD; Eximbank tăng 10 đồng lên giá mua vào 22.910 đồng/USD và bán ra 23.090 đồng/USD... Riêng các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM hiện đóng cửa tạm ngưng hoạt động khi thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên USD tự do không có giá giao dịch.