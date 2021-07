Giá USD hôm nay 14.7.2021: Tiếp tục tăng

Một số nhà phân tích cho rằng, lạm phát tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất sớm hơn so với kỳ vọng. Trong cuộc họp tháng 6, Fed đã phát đi tín hiệu có thể tăng lãi suất vài lần trong năm 2023, thay vì năm 2024 như dự kiến trước đó. Đồng USD tăng còn do giới đầu tư tìm đến kênh đầu tư có độ an toàn cao trong bối cảnh thế giới vẫn chìm trong bất ổn vì đại dịch Covid-19.