Giá USD hôm nay 15.9.2021: Đi ngang cả trong lẫn ngoài nước

Sáng 15.9, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.1170 đồng/USD, giảm 13 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng tiếp tục đứng yên như Vietcombank vẫn mua vào 22.640 đồng/USD và bán ra 22.870 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua 22.660 đồng/USD và bán ra 22.840 đồng/USD...

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 92,66 điểm, tăng 0,02 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh ổn định sau khi Mỹ công bố thông tin về chỉ số giá tiêu dùng không tăng cao như dự báo. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 tăng 0,3% sau khi tăng 0,5% trong tháng 7 và tỷ lệ lạm phát tháng 8.2021 so với tháng 8.2020 là 5,3%. Mức tăng của tháng 8 thấp hơn dự báo do các nhà kinh tế đưa ra tại cuộc khảo sát của Dow Jones là lạm phát sẽ tăng 5,4% so với năm trước và 0,4% so với tháng trước.