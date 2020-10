Giá USD hôm nay 16.10.2020: Tăng mạnh trước lo ngại dịch Covid-19

Ngày 16.10, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, lên 23.201 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD gần như không thay đổi, Vietcombank mua vào ở mức 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD tự do tăng 15 đồng/USD, lên 23.215 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.245 đồng/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất bình quân của USD trong tuần đầu tháng 10 gần như không có sự thay đổi ở tất cả các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, trong khi ở kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm 0,11%/năm, 1 tuần là 0,12%/năm và 1 tháng là 0,37%/năm. Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến của các ngân hàng đối với khách hàng có điều kiện ở mức 3 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3 - 4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2 - 6%/năm.

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,32 điểm, lên 93,75 điểm. Giá USD tăng cao do nhà đầu tư đang có xu hướng tìm đến tài sản an toàn để trú ẩn. Hai công ty dược hàng đầu của Mỹ tạm dừng các thử nghiệm giai đoạn cuối liên quan đến vắc xin vì một người mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Nhà đầu tư lo ngại Covid-19 có thể bùng phát.

Ngoài ra, các ngoại tệ khác trên thị trường ngoại hối giảm mạnh. Giá đồng đô la Úc sụt mạnh hơn 1%, sau khi Thống đốc Philip Lowe của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đề cập đến việc mua trái phiếu và cắt giảm lãi suất thấp từ 0,25% xuống 0,1% như một lựa chọn chính sách để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế, cũng như đang xem xét mua lại trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Các thị trường đã phản ứng với những tin này. Đồng Nhân dân tệ cũng giảm điểm do số liệu kinh tế không đạt như kỳ vọng như chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá sản xuất tháng 9 giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.