Giá USD hôm nay 16.6.2021: Thị trường tự do quay đầu giảm

Sáng 16.6, giá USD tự do quay đầu đi xuống khi chiều mua vào còn 23.030 đồng/USD và bán ra 23.100 đồng/USD. So với ngày hôm qua, giá USD tự do giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra. Hiện giá USD tự do chỉ còn cao hơn giá trong các ngân hàng thương mại khoảng 50 đồng.