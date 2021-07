Giá USD hôm nay 17.7.2021: Đô la tự do tăng mạnh

Ngày 17.7, giá mua USD tự do tăng 30 đồng, lên 23.235 đồng/USD và bán ra tăng 50 đồng, lên 23.305 đồng/USD. Đồng bạc xanh tự do đang cao hơn giá USD tại các ngân hàng thương mại từ 200 - 300 đồng/USD. Vietcombank mua USD với giá 22.880 - 22.910 đồng/USD và bán ra 23.110 đồng/USD. Giá USD tự do có xu hướng tăng khi chênh lệch giá vàng tăng lên. Ngày 17.7, giá vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới lên 7 triệu đồng/lượng thay vì mức 6,74 triệu đồng/lượng ngày trước đó.