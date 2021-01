Giá USD hôm nay 19.1.2021: Thị trường tự do nhảy vọt lên 23.530 đồng

Sáng 19.1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.152 đồng/USD, tăng 9 đồng so với cuối tuần qua. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi như Vietcombank vẫn đứng yên ở mức 22.950 - 23.160 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết 22.970 - 23.160 đồng/USD...

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh so với cuối tuần qua. Tại một số điểm quy đổi ngoại tệ tại TP.HCM, đồng bạc xanh tăng 70 đồng ở chiều mua vào, lên 23.470 đồng/USD và tăng 80 đồng ở chiều bán ra, lên 23.530 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do tiếp tục được đẩy lên mức cao là 60 đồng/USD. Đồng thời, chênh lệch giữa giá USD “chợ đen” với ngân hàng cũng nhảy lên 370 đồng/USD.