Giá USD hôm nay 1.9.2021: Rớt xa mức 23.000 đồng trong các ngân hàng

Chỉ số USD-Index trên thị trường quốc tế đầu ngày đạt 92,74 điểm, tăng thêm 0,07 điểm so với hôm qua nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 tuần qua. Theo ngân hàng Eximbank, đồng bạc xanh yếu đi đã đẩy đồng đô la Úc lên đỉnh 2 tuần khi biến thể Delta của dịch Covid-19 tại nước này đang suy giảm. Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày tại Úc giảm từ mức kỷ lục xuống dưới 1.300 ca tại bang đông dân nhất New South Wales (NSW). Tương tự, số ca nhiễm Covid-19 suy giảm ở New Zealand và Anh cũng ảnh hưởng đến nhu cầu trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ và có lợi cho phe đầu cơ giá lên với cặp tiền tệ AUD/USD. Tuy nhiên nhiều thăm dò của Reuters cho biết tốc độ mở rộng của nền kinh tế Úc có khả năng đã giảm trong quý 2/2021 ngay cả trước khi các đợt đóng cửa chống lại biến thể Delta...