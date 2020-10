Giá USD hôm nay 2.10.2020: Biến động liên tục chờ gói kích thích kinh tế

Ngược lại, giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do liên tục biến động, giảm 15 đồng/USD, còn 23.195 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.225 đồng/USD. USD tự do gần đây liên tục tăng giảm trước sự “co giãn” của giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng, riêng vàng nữ trang cao hơn khoảng 400.000 đồng/lượng. Nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường cao hơn do đến mùa sản xuất nữ trang chuẩn bị cuối năm.