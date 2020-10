Giá USD hôm nay 23.10.2020: Tự do trượt giảm

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 23.10 tăng 5 đồng/USD, lên 23.185 đồng/USD, đây là ngày tăng giá đầu tiên trong tuần này của tỷ giá trung tâm. Vietcombank vẫn mua USD ở mức giá 23.060 đồng và bán ra 23.270 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do giảm thêm 20 đồng, xuống 23.170 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra ở 23.200 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh đã hồi phục trở lại so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,4 điểm, lên 93,09 điểm. Giá USD tăng trở lại do số liệu lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước giảm vượt dự báo xuống còn 787.000 nhưng vẫn ở mức cao trong bối cảnh sự hỗ trợ từ gói kích thích kinh tế trước đó phai nhạt. Liên quan đến gói đàm phán kinh tế của Mỹ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cảnh báo vẫn còn “những khác biệt chính sách đáng kể”, khó giải quyết trước ngày bầu cử tổng thống 3.11. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã và đang thương lượng về gói hỗ trợ gần 2.000 tỉ USD, con số bị phe Cộng hòa tại Thượng viện phản đối do lo ngại về thâm hụt liên bang.