Giá USD hôm nay 23.12.2020: Đà tăng chưa dứt

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index đầu ngày đạt 90,60 điểm, tăng 0,54 điểm so với ngày trước đó. Có nhiều thông tin kinh tế của Mỹ được công bố trong tuần này nhưng có rất ít thông tin đủ mạnh để khiến thị trường biến động lớn. Chẳng hạn, dữ liệu mới công bố của Mỹ cho thấy GDP quý 3 tăng 33,4%, cao hơn so với dự báo 33,1%. Nhưng chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào tháng 12.2020 giảm tháng thứ 2 liên tiếp và không đạt được như kỳ vọng... Hiện tại, thị trường giao dịch trầm lắng hơn trước kỳ nghỉ Giáng sinh và các nhà giao dịch đang có tâm lý tránh rủi ro trên thị trường, với việc chứng khoán Mỹ giảm và trái phiếu chính phủ Mỹ phục hồi. Các loại tiền rủi ro cao hơn như đô la Úc và New Zealand đang suy yếu so với USD.