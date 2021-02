Giá USD hôm nay 23.2.2021: Lao dốc trên thị trường tự do

Sáng 23.2, giá USD "chợ đen" rớt mạnh sau khi liên tiếp tăng lên sát mức 24.000 đồng/USD trước đó. Đồng bạc xanh đồng loạt giảm 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với ngày hôm trước, xuống còn 23.770 - 23.870 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do vẫn đứng ở mức cao là 100 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,03 điểm, giảm 0,25 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, tỷ giá USD tiếp tục ở mức thấp, chạm mức đáy trong nhiều năm so với đồng bảng Anh và các đồng tiền của Úc và New Zealand mặc dù đã có những tiến bộ trong việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và lạm phát khiến lợi suất trái phiếu cao hơn. Đồng bảng Anh đang giữ ngưỡng trên 1,40 USD, mức cao nhất kể từ tháng 4.2018 và đồng đô la Úc đã tăng 0,5% lên mức cao nhất gần 3 năm ở 0,7908. Ngoài ra, đồng đô la New Zealand cũng đạt mức đỉnh 0,7338 USD kể từ đầu năm 2018... Hiện nhiều dự báo cho rằng đồng USD khó lấy lại đà tăng mạnh trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị tác động nặng nề do đại dịch Covid-19.