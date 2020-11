Giá USD hôm nay 24.11.2020: Thị trường tự do cao hơn ngân hàng

Sáng 24.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.168 đồng/USD, giảm 7 đồng so với ngày hôm trước. Tương tự, giá USD tại Vietcombank cũng giảm 15 đồng ở cả hai chiều mua và bán, còn 23.040 - 23.250 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng ở chiều mua vào còn 23.050 đồng/USD nhưng giảm đến 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.230 đồng/USD... Ngược lại, trên thị trường tự do, đồng USD gia tăng từ 20 - 50 đồng so với ngày cuối tuần qua, lên 23.210 - 23.270 đồng/USD. Như vậy đồng bạc xanh trên thị trường tự do hiện có giá bán cao hơn trong ngân hàng.