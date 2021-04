Giá USD hôm nay 2.4.2021: Đô la tự do trượt giảm mạnh

Ngày 2.4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng/USD, xuống còn 23.241 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ổn định, Vietcombank mua vào ở mức 22.960 - 22.990 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tự do giảm mạnh 120 - 150 đồng so với ngày trước đó, mua vào còn 23.725 đồng/USD và bán ra 23.775 đồng/USD. Chỉ trong 2 ngày, đồng bạc xanh tự do bị thổi bay mất 1%, tương ứng khoảng 240 đồng/USD và rời khỏi mức giá 24.000 đồng/USD.