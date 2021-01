Giá USD hôm nay 26.1.2021: Tiếp tục tăng mạnh trên thị trường 'chợ đen'

Sáng 26.1, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng lên 23.630 - 23.690 đồng/USD. So với ngày hôm trước, giá mua vào cộng thêm 60 đồng/USD trong khi giá bán ra chỉ cộng 20 đồng/USD. Điều này rút ngắn chênh lệch giữa giá mua và bán tại các điểm thu đổi ngoại tệ còn 60 đồng/USD thay vì cả 100 đồng như hôm trước.

Ngược với thị trường tự do, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng so với ngày hôm trước, còn 23.142 đồng/USD. Điều này cũng đẩy giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm 5 đồng, còn 22.950 - 23.160 đồng/USD...