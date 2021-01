Giá USD hôm nay 27.1.2021: Quay đầu giảm trên thị trường tự do

Sáng 27.1, giá USD trên thị trường tự do quay đầu đi xuống sau khi tăng liên tiếp gần 2 tuần qua. Cụ thể, giá USD mua vào giảm 50 đồng so với ngày hôm trước, còn 23.580 đồng/USD trong khi giá bán chỉ giảm 30 đồng xuống 23.660 đồng/USD. Việc giá mua vào giảm nhiều hơn giá bán ra khiến chênh lệch giữa giá mua và bán tại các điểm thu đổi ngoại tệ tăng trở lại lên 80 đồng/USD thay vì chỉ ở mức 60 đồng/USD như ngày hôm trước.

Đầu ngày, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 2 đồng so với ngày hôm trước, lên 23.144 đồng/USD. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như đứng yên như Vietcombank giữ nguyên ở mức 22.950 - 23.160 đồng/USD; Eximbank tiếp tục niêm yết là 22.970 - 23.160 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đứng ở mức 90,19 điểm, giảm nhẹ 0,02 điểm so với ngày hôm trước. Tỷ giá USD có xu hướng giảm nhẹ so với đồng euro và bảng Anh, nhưng tăng so với yen Nhật. Dù vậy, chỉ số USD- Index đã leo lên mức đỉnh kể từ ngày 20.1 và tổng cộng tăng 1,6% trong 3 tuần qua khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.