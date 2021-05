Giá USD hôm nay 27.5.2021: Trong nước giảm, quốc tế tăng

Ngày 27.5, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, xuống còn 23.137 đồng/USD. Tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng được giữ nguyên niêm yết ở mức 23.125 đồng/USD, còn bán được niêm yết ở mức 23.790 đồng/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD chốt phiên ở mức 23.054 đồng/USD, giảm nhẹ 4 đồng so với trước đó. Giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.920 - 23.950 đồng/USD sau khi giảm 10 đồng/USD và bán ra còn 23.150 đồng/USD. Tại Eximbank, giá mua USD vẫn giữ được ở mức 22.960 - 22.980 đồngh/USD và bán ra 23.140 đồng/USD. Giá USD tự do giảm 20 đồng, xuống 23.200 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.250 đồng/USD. Đồng bạc xanh tự do liên tục sụt giảm và về gần sát với giá USD trong ngân hàng.