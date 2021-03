Giá USD hôm nay 28.3.2021: Đứng trên đỉnh 5 tháng

Sáng 28.3, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.230 đồng/USD, cộng thêm 36 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tiếp tục tăng trong suốt tuần qua. Cụ thể như Vietcombank tăng thêm 15 đồng so với cuối tuần trước, lên giá mua vào 22.965 đồng/USD và bán ra 23.175 đồng/USD; Eximbank cộng thêm 10 đồng khi tăng giá mua vào lên 22.980 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD... Nhưng ngược lại, giá USD trên thị trường tự do hạ nhiệt sau khi có phiên nhảy vọt lên trên 24.000 đồng/USD vào giữa tuần. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM mua vào 23.900 đồng/USD, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước và bán ra 23.950 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước.