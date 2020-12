Giá USD hôm nay 29.12.2020: Thị trường tự do tăng lên 23.370 đồng

Sáng nay (29.12), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.148 đồng/USD, giảm 1 đồng so với ngày hôm trước. Giá USD tại các ngân hàng thương mại hầu như không thay đổi như Vietcombank vẫn niêm yết là 23.010 - 23.220 đồng/USD... Tuy nhiên, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giao dịch ở mức 23.310 - 23.370 đồng/USD, tăng thêm 50 - 60 đồng so với cuối tuần qua.