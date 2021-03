Giá USD hôm nay 29.3.2021: Đô la 'chợ đen' bỗng nhảy vọt

Sáng 29.3, giá USD trên thị trường tự do bỗng tăng mạnh trở lại. Cụ thể giá mua vào tăng 70 đồng so với cuối tuần qua, lên 23.970 đồng/USD và giá bán ra cộng thêm 90 đồng, lên 24.040 đồng/USD. Chênh lệch giữa giá mua và bán USD ở thị trường tự do lại bị đẩy lên cao 70 đồng thay vì chỉ 50 đồng như cuối tuần qua. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.231 đồng/USD, chỉ tăng vỏn vẹn 1 đồng. Còn giá USD tại Vietcombank giảm 5 đồng, mua vào còn 22.960 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD; Eximbank giữ giá mua vào 22.980 đồng/USD và bán ra 23.170 đồng/USD...