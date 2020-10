Giá USD hôm nay 30.10.2020: Tăng mạnh

Ngày 30.10, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm thêm 3 đồng/USD, lên 23.210 đồng/USD. Ngân hàng thương mại vẫn giữ giá USD ở mức ổn định, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do tăng thêm 10 đồng, mua vào lên 23.265 đồng/USD và bán ra 23.305 đồng/USD. Nguyên nhân khiến giá USD tự do tăng mạnh một phần đến từ nhu cầu tích trữ tăng khi chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước tăng cao, chẳng hạn vàng miếng SJC cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng/lượng, vàng nữ trang cao hơn khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá USD trên thị trường quốc tế ngày 30.10 tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,4 điểm, lên 93,92 điểm. Một số thông tin kinh tế Mỹ công bố khả quan đã hỗ trợ cho đồng bạc xanh tăng giá. Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP Mỹ trong quý 3 tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng trưởng kỷ lục kể từ năm 1947 và vượt con số dự báo 32% của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Còn Bộ Lao động Mỹ báo cáo có 751.000 người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 24.10, giảm so với mức 791.000 người trong tuần trước đó. Dù vậy tỷ lệ thất nghiệp hiện là 7,9%, gấp hơn hai lần so với trước đại dịch, do vẫn còn 12,6 triệu người dân Mỹ chưa có việc làm.

Hơn nữa, đồng bạc xanh hiện vẫn đang phát huy là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ và các nước châu Âu. Trong 24 giờ qua, số ca lây nhiễm của Mỹ đã tăng thêm 91.309 người, lên 9,212 triệu người, trong đó số người chết tăng 1.047 người, lên 234.177 người. Tại Pháp, số người nhiễm mới tăng thêm 47.637 người, lên 1,282 triệu người, trong đó số người chết tăng 235 người, lên 36.020 người; Anh tăng thêm hơn 23.000 người, lên 965.340 người nhiễm; Đức tăng thêm 18.732 người, lên 498.353 người nhiễm…