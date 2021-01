Giá USD hôm nay 30.1.2021: Sụt giảm đồng loạt

Các ngân hàng thương mại đã giảm giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 22.930 – 22.960 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD; Eximbank mua vào còn 22.950 – 22.970 đồng/USD và bán 23.130 đồng/USD… Chênh lệch giá mua và bán USD của các ngân hàng vẫn giữ ở mức cao 160 – 210 đồng/USD, do đó dù giá USD không biến động nhiều nhưng đây vẫn là kênh sinh lời của các ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.160 đồng/USD, tăng 13 đồng trong tuần qua.

Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục sụt giảm 5 - 10 đồng/USD, giá mua vào còn 23.530 đồng/USD và bán ra 23.560 đồng/USD. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 5,2 triệu đồng/lượng là nguyên nhân dẫn đến giá USD tự do tăng.

Giá USD trên thị trường quốc tế biến động liên tục trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 29.1) nhưng vẫn giảm chủ yếu, chỉ số USD-Index giảm 0,3 điểm, xuống còn 90,53 điểm. Do Covid-19 tàn phá, kinh tế Mỹ năm 2020 sụt giảm 3,5%, mức lớn nhất kể từ Thế chiến 2. Bộ Thương mại Mỹ cho biết đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1946 và là năm đầu tiên GDP suy giảm kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2007 - 2009. Xuất khẩu của Mỹ giảm 13% so với năm 2019 trong khi tiêu dùng cá nhân giảm 3,9%. Tuy nhiên, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4/2020 đã phục hồi, tăng 1% so với quý 3. Gói hỗ trợ kinh tế sắp tới của chính quyền Mỹ được dự báo sẽ làm giá USD suy giảm hơn nữa.