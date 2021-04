Giá USD hôm nay 30.4.2021: Đồng bạc xanh tự do tiếp tục giảm

Giá USD “chợ đen” ngày 30.4 giảm 15 đồng/USD, mua vào còn 23.610 đồng/USD và bán ra 23.650 đồng/USD. Thị trường ngoại tệ trong nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên giao dịch cũng khá ảm đạm.

USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,1 điểm, xuống còn 90,6 điểm. Đồng bạc xanh biến động khá ổn định trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 29.4). Báo cáo hôm nay về tổng sản phẩm quốc nội quý 1 của Mỹ cho thấy mức tăng 6,4% so với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 6,5% so với quý thứ tư. Trong khi đó, báo cáo thất nghiệp hằng tuần cho thấy 553.000 đơn yêu cầu mới, cao hơn so với kỳ vọng 528.000 đơn yêu cầu mới. Các thị trường tỏ ra ít phản ứng với những báo cáo gần với kỳ vọng của thị trường.