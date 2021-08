Giá USD hôm nay 30.8.2021: Tiếp tục đi xuống khi nhu cầu thấp

Trong nước, theo Tổng cục Thống kê, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu, giá USD bình quân trên thị trường tự do trong tháng 8 xoay quanh mức 23.050 đồng/USD. Trong điều kiện giãn cách xã hội kéo dài, nhu cầu mua bán ngoại tệ hạn chế, chỉ số giá USD tháng 8 giảm 0,44% so với tháng trước và giảm 0,67% so với tháng 12.2020. Tính bình quân 8 tháng năm 2021, chỉ số giá USD trong nước giảm 0,82%.