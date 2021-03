Giá USD hôm nay 31.3.2021: Đô la tự do giữ mức 24.000 đồng

Sáng 31.3, giá USD trên thị trường tự do có phần hạ nhiệt so với ngày hôm trước. Giá mua giữ nguyên mức 23.980 đồng/USD nhưng giá bán ra giảm 50 đồng, xuống còn 24.000 đồng/USD. Hiện giá đô la "chợ đen" vẫn cao hơn 830 đồng/USD so với giá của các ngân hàng thương mại.

Chỉ số USD-Index sáng 31.3 trên thị trường thế giới nhảy vọt lên 93,25 điểm, tăng thêm 0,34 điểm so với đầu ngày hôm trước. Theo Reuters, giá USD có xu hướng tăng so với các đồng tiền chủ chốt và đã leo lên mức cao nhất trong một năm so với đồng yen Nhật khi công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 và gói kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ đã hỗ trợ kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ của quốc gia này sau đại dịch. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại Mỹ đã tăng cao nhất trong 14 tháng, ở mức 1,776%. Ngoài ra, dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cũng đã hỗ trợ thêm cho kỳ vọng tích cực trên như báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng của Conference Board đã tăng trong tháng 3 lên 109,7, cao rất nhiều so với dự báo tăng lên 96,8 từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones; hay giá nhà ở tháng 1 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Theo Moody’s, kinh tế Mỹ được kỳ vọng đến cuối năm 2021 sẽ trở lại như thời trước khi đại dịch xảy ra, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp cao hơn cùng sự phát triển không đồng đều giữa các ngành sẽ gây ảnh hưởng dài trong quá trình phục hồi...