Giá USD hôm nay 31.8.2021: Đô la tự do tăng chiều bán ra

Ngày 31.8, Ngân hàng Nhà nước chốt tỷ giá trung tâm ở mức 23.130 đồng/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua. Giá USD tại một số ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank tiếp tục mua vào 22.650 đồng/USD và bán ra 22.880 đồng/USD. Còn Eximbank giảm 10 đồng so với hôm qua, đưa giá mua vào xuống 22.680 đồng/USD và bán ra là 22.860 đồng/USD... Giá USD tự do giữ nguyên giá mua vào 22.950 đồng/USD như cuối tuần qua nhưng tăng thêm 40 đồng ở chiều bán ra, lên 23.150 đồng/USD dù thị trường hầu như rất ít giao dịch.