Giá USD hôm nay 3.5.2021: Đô la tự do tăng trở lại

Sáng 3.5, giá USD tự do mua vào là 23.650 đồng/USD và bán ra 23.720 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD "chợ đen" tăng thêm 35 đồng ở chiều mua vào và tăng đến 55 đồng ở chiều bán ra. Điều này kéo giãn chênh lệch giữa giá mua và giá bán lên 70 đồng thay vì chỉ ở mức 50 đồng như cuối tuần qua. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện phổ biến quanh mức mua vào 22.960 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD khi chốt trước kỳ nghỉ lễ. Tỷ giá USD trong nước từ đầu năm đến nay cũng sụt giảm theo giá thế giới. Hiện nguồn cung ngoại tệ trong nước khá dồi dào khi dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước tăng cao, đồng thời sau 4 tháng đầu năm, cả nước cũng xuất siêu 1,29 tỉ USD...

Giá USD quốc tế sáng 3.5 hầu như chưa biến động khi chỉ số USD-Index đạt 91,22 điểm, giảm 0,06 điểm so với cuối tuần qua. Đồng euro cũng đi ngang và hiện ở mức 1,2029 USD. Kết thúc cả tháng 4, đồng euro tăng 3,3%. Trong khi đó, đồng yen Nhật (JPY) trái lại giảm so với USD bởi sự hồi phục lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và chứng khoán toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục làm giảm nhu cầu đối với tiền yen, vốn được coi là tài sản an toàn.