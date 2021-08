Giá USD hôm nay 3.8.2021: Sụt giảm xuống mức thấp

Theo báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết tuần cuối cùng của tháng 7, thị trường mở không phát sinh giao dịch mới và các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn tiếp tục được thực hiện giúp nguồn cung nội tệ được cải thiện. Trên thị trường ngoại hối, diễn biến đồng USD trên thị trường quốc tế và cung cầu ngoại tệ trong nước ổn định đã giúp tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại giảm tới 60 đồng/USD ở cả 2 chiều. Tương tự, tỷ giá tự do giảm 80 đồng ở chiều mua vào và 70 đồng chiều bán ra, đóng tuần ở mức 23.120 - 23.180.

Như vậy, tiền đồng đã tăng 0,27% so với USD trong tháng 7 và tăng tổng cộng 0,65% so với USD trong 7 tháng đầu năm. SSI Research cho rằng tỷ giá USD /VND sẽ đi ngang trong ngắn hạn và có thể giảm nhẹ về cuối năm do cán cân thanh toán được cải thiện.