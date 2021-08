Giá USD hôm nay 4.8.2021: Đô la tự do tăng giảm trái chiều

Sáng 4.8, giá USD tự do tăng trở lại so với cuối tuần qua. Cụ thể, giá mua vào tăng thêm 10 đồng lên 23.150 đồng/USD nhưng ngược lại, giá bán ra giảm 10 đồng xuống còn 23.210 đồng/USD. Điều này rút ngắn chênh lệch giữa giá mua và bán tại một số điểm thu đổi ngoại tệ xuống còn 60 đồng thay vì 80 đồng như cuối tuần qua. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm xuống 23.166 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Tương tự, Vietcombank giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hạ giá mua vào còn 22.810 đồng/USD và bán ra 23.040 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng, xuống giá mua vào là 22.840 đồng/USD và bán ra 23.020 đồng/USD...