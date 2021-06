Giá USD hôm nay 5.6.2021: Đô la tự do giảm

Ngày 5.6, giá USD trên thị trường tự do giảm từ 20 - 30 đồng/USD, xuống 23.135 đồng ở chiều mua vào và bán ra 23.180 đồng. Giá mua USD tự do hiện ngang bằng với giá bán ra trong ngân hàng. Vietcombank hiện bán USD với giá 23.150 đồng, trong khi mua vào 22.920 - 22.950 đồng. Giá đồng bạc xanh tự do hiện không bị ảnh hưởng bởi giá vàng trong nước đang gia tăng khoảng cách, cao hơn thế giới lên đến 5 triệu đồng/lượng.