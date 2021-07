Giá USD hôm nay 5.7.2021: Leo dốc trên thị trường tự do

Sáng 5.7, giá USD tự do tiếp tục tăng dù ngân hàng thương mại hầu như đứng yên. Cụ thể giá USD tự do mua vào 23.330 và bán ra 23.400 đồng/USD. So với cuối tuần qua, giá USD tự do giữ nguyên giá mua vào nhưng lại tăng 40 đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch giữa giá mua và bán nhảy vọt lên 100 đồng.