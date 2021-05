Giá USD hôm nay 6.5.2021: Đô la tự do giảm mạnh

Ngày 6.5, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng/USD, lên 23.178 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại để giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào chỉ 22.940 - 22.970 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 22.960 - 22.980 đồng/USD và bán ra 23.140 đồng/USD. Trên thị trường tự do, giá USD giảm mạnh 40 - 50 đồng/USD, mua vào còn 23.540 đồng/USD, bán ra ở mức 23.580 đồng/USD.

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tăng nhẹ, chỉ số USD-Index tăng 0,06 điểm, lên 91,32 điểm. Trong phiên giao dịch Mỹ đêm 5.5, giá USD biến động giằng co mạnh, từ mức 91,2 điểm lên 91,45 điểm rồi giảm nhanh lại mức 91,25 điểm và sau đó cứ đi theo hình zíc zắc quanh 91,3 điểm. Những thông tin kinh tế Mỹ vừa được công bố khiến USD biến động khá “giằng co”. Báo cáo việc làm quốc gia của ADP cho tháng 4 đạt 742.000 - không xa so với mức tăng dự kiến là 800.000 và so với mức tăng 517.000 việc làm trong tháng 3. Lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm còn khoảng 1,593%.