Giá USD hôm nay 6.6.2021: Đô la tự do về sát giá ngân hàng

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở mức 23.138 đồng/USD, tăng 3 đồng so với cuối tuần trước. Còn ở các ngân hàng thương mại, giá USD diễn biến trái ngược. Chẳng hạn Vietcombank chốt tuần tăng thêm 5 đồng so với cuối tuần trước, lên giá mua vào 22.920 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD. Ngược lại Eximbank giảm 10 đồng xuống còn mua vào 22.950 đồng/USD và bán ra 23.130 đồng/USD...