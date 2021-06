Giá USD hôm nay 8.6.2021: Lao dốc khắp nơi

Sáng 8.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.130 đồng/USD, giảm 10 đồng so với hôm qua. Ngân hàng Vietcombank giảm 65 đồng so với cuối tuần qua, xuống giá mua vào 22.850 đồng/USD và bán ra còn 23.080 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 70 đồng xuống còn giá mua vào 22.880 đồng/USD và bán ra 23.060 đồng/USD... Đây là mức giảm rất mạnh trong một ngày tại các ngân hàng thương mại. Giá USD tự do mua vào còn 23.100 đồng/USD và bán ra 23.150 đồng/USD, giảm 50 đồng so với ngày hôm qua.