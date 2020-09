Giá USD ngày 11.9.2020: Biến động mạnh

Sau khi công bố thương hiệu The Standard, tái định nghĩa tiêu chuẩn sống tại các khu biệt lập, An Gia cho biết dự án đầu tiên sẽ tọa lạc tại đường Tân Phước Khánh 10, Bình Dương với tên gọi The Standard Central Park.