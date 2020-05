Giá USD ngày 16.5: Đồng bạc xanh tự do tăng nhẹ

Trên thị trường tự do, giá USD ngày 16.5 giảm 5 đồng so với ngày trước đó, còn 23.330 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.360 đồng/USD. USD tự do thấp hơn ngân hàng 90 đồng/USD, giá bán tại Vietcombank ở mức 23.450 đồng/USD, mua vào 23.240 đồng/USD - giảm 10 đồng so với ngày trước đó. Giá mua USD của ngân hàng hiện cao hơn Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 65 đồng, ở mức 23.175 đồng/USD, với mức giá chênh lệch này, NHNN không thể mua thêm USD dự trữ. Tỷ giá trung tâm ngày 16.5 được NHNN giữ ở mức 23.263 đồng/USD.