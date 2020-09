Giá USD ngày 17.9.2020: Thị trường tự do giảm nhẹ

Ngày 17.9, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.193 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch của các ngân hàng thương mại tăng 2 đồng, lên 23.177 đồng/USD – cao hơn giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, giá mua bán USD của các ngân hàng thương mại đối với tổ chức, cá nhân vẫn không thay đổi. Vietcombank mua USD với giá 23.060 đồng và chiều bán ra 23.270 đồng. Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh giảm nhẹ 5 đồng, mua vào còn 23.165 đồng/USD, bán ra 23.185 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng nhẹ so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,04 điểm, lên 93,16 điểm, có thời điểm giá đồng bạc xanh giảm xuống đến 92,8 điểm. Thị trường đã không quá bất ngờ sau khi ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ giữ lãi suất gần 0% đến năm 2023 hoặc lâu hơn cho đến khi kinh tế Mỹ phục hồi sau những tác động của dịch Covid-19 cũng như thị trường lao động hồi phục trở lại. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 8,4%. Với việc duy trì lãi suất thấp, Fed kỳ vọng người dân sẽ vay nhiều hơn, tỷ lệ lạm phát đạt mức 2%. Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ lõi và doanh số bán lẻ chung tại quốc gia này lần lượt tăng 0,6% và 0,7% trong tháng 8, mức tăng này chậm hơn so với tháng 7, tương đương 1,9% và 1,2% và thấp hơn so với mức dự báo tăng 1% và 1,1%.