Giá USD ngày 18.6.2020: Giảm đồng loạt trên các thị trường

Ngày 18.6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng/USD , còn 23.239 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm USD thêm 5 - 20 đồng, Vietcombank còn 23.080 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra ở mức 23.290 đồng/USD; giá mua USD tại Eximbank còn 23.100 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD; Sacombank mua USD với giá 23.093 đồng, bán ra 23.303 đồng… Trên thị trường tự do, đồng bạc xanh có giá mua 23.190 đồng/USD, bán ra 23.220 đồng/USD.

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng giảm mạnh, cụ thể tại Vietcombank, đô la Úc giảm 90 đồng, mua vào còn 15.615 đồng, bán ra 16.267 đồng; euro giảm 150 đồng, mua vào còn 25.483 đồng, bán ra 26.783 đồng; bảng Anh giảm 183 đồng, mua vào còn 28.412 đồng, bán ra 29.598 đồng…

USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,08 điểm, còn 97,04 điểm. Đồng bạc xanh vẫn chưa có sự bứt phá mạnh, xoay quanh mức 97 điểm dù số liệu kinh tế Mỹ khả quan hơn. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, nhà ở tháng 5 bắt đầu tăng ít hơn dự kiến 4,3% so với tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa, lên 974.000 triệu đơn vị. Sự gia tăng trong xây dựng nhà ở diễn ra một tháng sau khi lĩnh vực này chứng kiến sự co lại tồi tệ nhất trong gần 5 năm.