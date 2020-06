Giá USD ngày 20.6.2020: Tăng do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát

Các ngân hàng thương mại tăng giá USD 10 - 20 đồng, Vietcombank mua vào lên 23.100 đồng/USD, bán ra 23.310 đồng/USD; giá mua USD của Eximbank lên 23.120 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD… Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.234 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do đứng yên ở mức 23.190 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.220 đồng/USD. Giá bán USD tự do nhiều ngày trở lại đây ở mức thấp hơn giá trong ngân hàng nhưng thị trường vẫn không có giao dịch. Một số điểm kinh doanh USD tự do khu vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vắng vẻ, ít khách ra vào mua bán ngoại tệ.