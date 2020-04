Giá USD ngày 22.4: 'Bốc đầu' tăng khi dầu lao dốc

nNgày 21.4, tỷ giá USD trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.246 đồng/USD, tăng 8 đồng so với ngày đầu tuần. Các ngân hàng thương mại hầu hết cũng điều chỉnh tăng tỷ giá. Vietcombank cộng thêm 30 đồng, giá mua vào 23.330 đồng/USD và bán ra 23.540 đồng/USD. Eximbank tăng thêm 40 đồng ở chiều mua vào lên 23.370 đồng/USD và tăng 20 đồng ở chiều bán ra lên 23.540 đồng/USD... Đồng USD trên thị trường tự do sau một tuần giảm cũng nhích lên gần 20 đồng khi giao dịch 23.530 - 23.600 đồng/USD.

Trên thị trường q uốc tế , đồng USD đã tăng giá trở lại. Chỉ số USD-Index đầu ngày tăng 0,08 điểm lên 100,02 điểm. Tỷ giá euro so với USD giảm nhẹ còn 1,0865 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD còn 1,2443. Các loại tiền tệ phụ thuộc vào giá dầu đã suy yếu so với đồng bạc xanh, trong đó tỷ giá USD so với đồng đô la Canada tăng 0,13%, trong khi đồng peso Mexico giảm khoảng 2,1% so với đồng USD.