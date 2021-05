Giá USD ngày 23.5.2021: Thị trường tự do tiếp tục giảm xuống mức thấp

Sáng 23.5, giá USD ở một số điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM tiếp tục giảm trong ngày cuối tuần. Cụ thể, giá USD giảm 10 - 20 đồng xuống còn mua vào 23.210 đồng/USD và bán ra 23.250 đồng/USD so với ngày hôm qua. Còn so với cuối tuần trước, giá USD tự do giảm 30 đồng ở chiều mua vào và giảm 50 đồng ở chiều bán ra, kéo chênh lệch giữa giá mua và bán xuống mức 40 đồng thay vì mức 60 đồng vào cuối tuần trước.