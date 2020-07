Giá USD ngày 23.7.2020: Giảm sâu khi lây nhiễm, chết do Covid-19 gia tăng

Ngày 23.7, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD so với ngày 22.7, còn 23.220 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng thương mại ở mức thấp, Vietcombank mua vào còn 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD; Eximbank mua vào giá 23.090 đồng/USD, bán ra 23.260 đồng/USD… Trên thị trường liên ngân hàng ngày 22.7, giá USD giao dịch xoay quanh mức 23.180 đồng/USD - gần bằng giá mua USD của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước: 23.175 đồng/USD. USD tự do giảm 10 đồng/USD, mua vào còn 23.140 đồng/USD, bán ra 23.175 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm sâu, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 94,99 điểm, có lúc xuống 94,9 điểm. Số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu trong 24 giờ qua tăng thêm 280.000 ca, lên gần 15,365 triệu người, trong đó số tử vong tăng hơn 10.800 người, lên 629.339 người. Người lây nhiễm và tử vong do Covid-19 gia tăng nhanh hơn những ngày trước đó vẫn không thể làm USD tăng giá. Mỹ công bố thông tin nhà ở tốt xấu đan xen, giá nhà ở tháng 5 giảm 0,3% so với tháng trước, trái với kỳ vọng tăng 0,3%, nhưng doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 6 đạt 4,72 triệu căn, cao hơn so với 3,91 triệu căn của tháng 5 và gần bằng mức dự báo 4,77 triệu căn.